60-årig mand stukket ned med kniv i Frederikshavn

En 28-årig kvinde er anholdt og sigtet for grov vold, efter at en 60-årig mand onsdag ved middagstid blev stukket med kniv i en lejlighed Frederikshavn.

- Vi får klokken 12.14 en anmeldelse om, at en mand er stukket med kniv, og klokken 12.17 anholder vi den mistænkte, siger politikommissær ved Nordjyllands Politi Carsten Straszek.

Han fortæller, at der er "en familierelation" mellem offeret og den anholdte, men vil ikke komme nærmere ind på, hvordan de er i familie.

Ifølge det lokale medie kanalfrederikshavn.dk blev den 60-årige kørt til sygehuset i Aalborg med politieskorte.

Carsten Straszek kan sidst på eftermiddagen ikke sige noget om mandens tilstand.

- Vi sigter kvinden for vold efter straffelovens paragraf 245, og juristerne skal så afgøre, om der er grundlag for at kræve hende varetægtsfængslet i et grundlovsforhør, fortæller politikommissæren.

Straffelovens paragraf 245 handler om "legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter". Carsten Straszek vil onsdag ikke sige, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/