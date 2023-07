61-årig dør efter kraftig brand på plejecenter

En 61-årig mand er afgået ved døden efter en brand på et plejecenter i Store-Merløse.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi fredag morgen.

De pårørende er underrettet.

Branden blev anmeldt klokken 01.54 natten til torsdag. Det fremgår af torsdagens døgnrapport fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her skriver politiet også, at det var en kraftig brand i mandens bolig, og at han blev kørt på Rigshospitalet med alvorlige forbrændinger.

Manden blev indlagt i kritisk tilstand.

Tre personer, som blandt andet var personale, blev tjekket for røgforgiftning, men de havde ikke behov for yderligere behandling.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at der fredag skal udføres brandtekniske undersøgelser på stedet.

/ritzau/