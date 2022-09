61-årig er fortsat i livsfare efter nabostrid på Mors

Det udviklede sig voldsomt, da to mænd på Mors søndag blev så sure på hinanden, at det endte i tumult og overfald.

Med et tungt redskab valgte en 53-årig mand at slå en 61-årig mand fra nabolaget flere gange i hovedet.

Den 61-årige er fortsat i kritisk tilstand, oplyser efterforskningsleder og politikommissær Poul Fink fra Midt- og Vestjyllands Politi mandag morgen.

- Mandens tilstand er kritisk. Han er fortsat indlagt på Aalborg Universitetshospital, hvortil han blev fragtet i en helikopter søndag, siger Poul Fink.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet blev kaldt ud til stedet, der ligger nogle kilometer nord for Nykøbing Mors, omkring klokken 16.30.

En anmelder havde set den 61-årige på vejen og slog alarm.

Hvad der præcist er gået forud for overfaldet, arbejder betjente fortsat med at fastslå.

- Der har tidligere været en enkelt sag om nabostrid mellem de to parter, men om det er det, der også ligger til grund her, arbejder vi på at få klarhed over.

- Den ene er blevet angrebet med en tung genstand og har fået tre til fire slag i hovedet, siger Poul Fink.

Gerningsvåbnet er et redskab, men Poul Fink vil ikke uddybe hvilket. Han siger dog, at der ikke er tale om en sten.

Den 53-årige mand blev anholdt klokken 17.00, oplyste vagtchef Simon Skelkjær natten til mandag.

Ifølge Poul Fink er manden blevet sigtet for drabsforsøg, og han ventes at blive stillet for en dommer i et grundlovsforhør i løbet af mandag. Det sker dog formentlig først efter klokken 13.00.

Den 53-årige nægter sig skyldig i drabsforsøg. Han erkender dog, at der har været tumult.

De to involverede mænd bor tæt på hinanden. Ifølge politiet er der et par huse imellem dem.

/ritzau/