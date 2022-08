62-årig idømt et års fængsel for brandstiftelse på rådhus

Den 2. maj gik en 62-årig mand ind på rådhuset i Helsingør med en sportstaske, der var fyldt med brandbare væsker, og satte ild til den i rådhusets foyer.

Mandag er han ved Retten i Helsingør blevet idømt et års fængsel for blandt andet brandstiftelse.

Seks måneder af straffen blev dog gjort betinget. Den skal derfor kun afsones, hvis han begår ny kriminalitet.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi på Twitter.

Ingen kom til skade i forbindelse med branden. Den gjorde heller ikke skade på bygningen.

Det skyldes en vaks rådhusbetjent, som fik øje på sportstasken med ild i. Han bar tasken udenfor og fik den slukket med en skumslukker.

Efterfølgende lugtede der "som en kemikaliefabrik" i rådhuset, fortalte borgmester Benedikte Kiær (K) dengang til Ritzau. Hun deltog i et byrådsmøde i bygningen, da episoden med den brændende taske udspillede sig

Manden meldte sig selv til politiet dagen efter ildspåsættelsen.

I grundlovsforhøret forklarede han, at han fortrød sin handling, der bundede i, at han var utilfreds med kommunens ageren over for ham i hans boligsøgning.

Da sagen mandag blev behandlet ved Retten i Helsingør, var han foruden brandstiftelse tiltalt for flere tilfælde af hærværk, for at have skubbet en kvinde omkuld og for at spytte en betjent i ansigtet.

/ritzau/