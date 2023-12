62-årig mand afgår ved døden efter trafikulykke

En 62-årig mand er afgået ved døden, efter at han onsdag eftermiddag kørte galt på Ribe Landevej ved Haderslev.

Det oplyser John Christiansen, som er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ritzau.

Politiet vurderer, at manden fik et ildebefindende umiddelbart før ulykken. Hans pårørende er underrettet.

- Vi har en person, som kører i vestlig retning omkring Haderslev. Han får et ildebefindende og i forbindelse med det, trækker han over i modkørende retning, hvor der sker et færdselsuheld, siger vagtchefen.

Ulykken blev anmeldt klokken 14.38. Mandens bil stødte sammen med en bil, som blev kørt af en 23-årig mand.

Den 23-årige mand er umiddelbart ikke kommet til skade i forbindelse med færdselsulykken.

