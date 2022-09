63-årig mand anholdt for overgreb mod mindreårig

Østjyllands Politi har anholdt en 63-årig mand for et seksuelt overgreb mod en mindreårig.

Han fremstilles lørdag i grundlovsforhør ved Retten i Randers, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport. Her vil anklagemyndigheden kræve manden varetægtsfængslet.

Politiet oplyser, at den anholdte er en 63-årig mand fra Randers. Alderen på offeret samt det nærmere indhold af sigtelsen oplyses ikke. Dog oplyses det, at der er tale om et andet seksuelt forhold end samleje.

Ved grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden bede dommeren om at afholde retsmødet for lukkede døre. Det betyder, at sagens detaljer indtil videre vil være hemmeligholdt for offentligheden.

Af den grund ønsker Østjyllands Politi ikke at oplyse yderligere om sagen.

Østjyllands Politi har ikke oplyst, hvorledes den 63-årige mand forholder sig til sigtelsen

