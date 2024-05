64-årig idømmes fængsel for vold mod ældre kvinde ved stutteri

En 64-årig mand er fredag blevet idømt seks måneders fængsel samt frakendt førerretten i et år i en sag om vold ved Viegård Stutteri nær Viborg.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Manden er fundet skyldig i at have slået en kvinde i ansigtet med knyttet hånd.

I et andet tiltalepunkt straffes han for at sætte en anden mands liv og førlighed i fare, idet han kørte ham over med sin bil. Men han frifindes for, at der var tale om grov vold.

Den 64-årige har nægtet sig skyldig i tiltalen.

Domsmandsretten har på baggrund af vidneforklaringer fundet, at der ikke var tale om nødværge i tilfældet af vold mod den ældre kvinde, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Heller ikke i tiltalen om at have kørt en mand over med sin to ton tunge firehjulstrækker finder retten, at der var tale om nødværge.

Retten tilsidesætter den 64-åriges forklaring om, at hans træsko satte sig i klemme mellem speeder og bremse, skriver avisen.

Den 64-årige anker ifølge sin forsvarer dommen til landsretten.

I løbet af sommeren og efteråret 2023 opstod flere voldelige sammenstød mellem demonstranter og ansatte ved Viegård Stutteri.

Konflikten brød ud, da en tidligere berider på stutteriet delte billeder af udsultede heste på sociale medier.

Det fik flere dyreaktivister til at troppe op og demonstrere foran stutteriet, indtil det i oktober 2023 blev erklæret konkurs.

Forinden - i august - var rester af omkring 50 døde heste blevet fundet på grunden.

Flere demonstranter var i oktober mødt op - formentlig for at fejre konkursen. Det har DR-dokumentaren "Hestekrigen" tidligere afdækket.

Den 64-åriges forsvarer, Thomas Jensen, har tidligere udtalt, at den 64-årige er ked af, at en mand kom slemt til skade under sammenstødet.

Den påkørte mand brækkede syv ribben.

Retten mener ikke, at der er hjemmel til at konfiskere bilen efter påkørslen, da det ikke er den 64-årige, der ejer firehjulstrækkeren.

Anklageren har ønsket manden idømt et års fængsel samt frakendt førerretten i to år.

Forsvarer Thomas Jensen har derimod talt for, at hans klient skulle frifindes.

Der er mødt flere tilhørere op ved Retten i Viborg fredag, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Stemningen bliver lidt intens, da den 64-årige forlader retten.

- Din skide dyremishandler, så opfør dig ordentligt, siger en ifølge avisen.

Forinden havde senioranklager Iben Ernst Bøttker ellers opfordret tilhørerne til, at de ikke skulle komme med følelsesmæssige reaktioner.

Der er ingen kommentarer til udfaldet af sagen fra den 64-årige eller hans forsvarer, skriver lokalmediet.

/ritzau/