64-årig mand nægter grov vold mod demonstrant ved stutteri

En 64-årig mand nægter at have gjort noget strafbart, da en demonstrant blev påkørt ved Viegård Stutteri i Skals i Midtjylland tilbage i oktober. Det fortæller hans forsvarer, Thomas Jensen, til Ritzau.

Onsdag indledes sagen ved Retten i Viborg, hvor manden blandt andet er tiltalt for grov vold og for at udsætte andre for fare. Han var på tidspunktet ansat på stutteriet.

Det omstridte stutteri Viegård var lige blevet erklæret konkurs, den dag hvor demonstranten blev påkørt, og det var flere demonstranter taget ud for at fejre. Det viser DR-dokumentaren "Hestekrigen".

Efter at en tidligere berider på stutteriet sidste sommer delte flere billeder med udsultede heste, havde der været voldelige sammenstød mellem demonstranter, der troppede op ved stutteriet, og stutteriets ansatte.

Desuden fandt myndighederne i august rester fra omkring 50 døde heste på grunden, som stutteriet ikke havde tilladelse til at nedgrave.

Angiveligt forsøgte stutteriets ansatte i oktober at få demonstranterne til at gå væk - blandt andet ved at køre frem mod dem i bil, viser DR-dokumentaren.

Her blev to demonstranter ramt, mens to andre ifølge anklageskriftet nåede at flytte sig. Det fik en femte demonstrant til at gribe fat i bilens venstre fordør, mens bilen bakkede i høj fart.

Men manden faldt ned på jorden og blev kørt over af bilens venstre forhjul. Det resulterede i syv brækkede ribben.

Ifølge Thomas Jensen erkender den 64-årige at have ført bilen, men han havde ikke til hensigt at skade nogen, lyder det.

- Han er ked af, at en mand er kommet så meget til skade, siger hans forsvarer og tilføjer, at den 64-årige vil komme nærmere ind på omstændighederne i retten.

Den 64-årige mand er desuden tiltalt for at have slået en person med knyttet hånd tilbage i september. Det er ifølge anklageskriftet foregået i et skovområde nær stutteriet.

Anklagemyndigheden har blandt andet nedlagt påstand om ubetinget frakendelse af retten til at køre bil.

Derudover kræver anklagemyndigheden, at bilen bliver konfiskeret, ligesom der nedlægges påstand om erstatning til flere af de påkørte.

Dommen forventes den 31. maj.

