65-årig erkender vold med døden til følge

En 65-årig mand, som er sigtet for at have dræbt sin hustru med knivstik og slag med håndvægt i en lejlighed i Helsingør i sidste uge, erkender at have begået vold med døden til følge.

Det fortæller hans advokat, Jan Aarup, torsdag til et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør.

Den sigtede kom vaklende ind i retslokalet iført en skjorte og hospitalsbukser og sutsko med et plaster på halsen, og noget der ligner en bandage på venstre arm.

Da han satte sig i vidnestolen, blev han spurgt af sin forsvarer, om det var okay med stolen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Manden er nemlig selv skadet og fremprustede, at der var noget med maven.

Desuden kunne advokaten fortælle retsformanden, at hans klient var meget medicineret.

Ved et retsmøde søndag besluttede en dommer, at manden skulle varetægtsfængsles. Men manden var ikke selv til stede, da han var indlagt.

På daværende tidspunkt kunne hans advokat dog meddele, at den sigtede nægtede sig skyldig i drabet.

Når en sigtet fængsles uden at have været til stede - in absentia, kaldes det - skal der holdes et nyt retsmøde, når den sigtede er i stand til at møde i retten, og det var han altså torsdag.

Både anklager Ulla Greibe og forsvarsadvokaten forlangte, at torsdagens retsmøde skulle holdes for lukkede døre. Trods protester fra den fremmødte presse valgte dommeren at følge begæringen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Senere torsdag vil retten afsige kendelse om varetægtsfængsling.

Kvinden blev dræbt i en lejlighed på Strandpromenaden i Helsingør lørdag inden klokken 17.12.

Ifølge sigtelsen skulle gerningsmanden have stukket hende flere gange i hoved og hals med en kniv og slået en håndvægt flere gange mod hendes hoved.

Nordsjællands Politi rykkede lørdag ud til adressen på Strandpromenaden på grund af det, politiet omtalte som en voldsepisode. Ud på aftenen fortalte politiet, at der var sket et drab. Både ambulancer, politihunde og teknikere var at se ved adressen.

/ritzau/