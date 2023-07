65-årig mand anholdt for drab på kvinde i Helsingør

Lørdag eftermiddag har Nordsjællands Politi været til stede ved Strandpromenaden i Helsingør på grund af mistænkelige forhold.

Vagtchef hos Nordsjællands Politi Michael Dalby fortæller lørdag aften omkring klokken 20.30, at politiet har anholdt en 65-årig mand for drab på en nogenlunde jævnaldrende kvinde, som han bor sammen med.

Ifølge B.T. deler manden og kvinden adresse og efternavn. Michael Dalby kan dog ikke fortælle mere om de to personers relation.

I første omgang lød det, at manden havde tilstået drabet. Men efterfølgende har Nordsjællands Politi præciseret, at der er tale om "erkendt drab, hvilket betyder, at politiets undersøgelser viser, at der er tale om drab.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nordsjællands Politi kan ikke oplyse, at den mistænkte hverken har erkendt eller tilstået drabet.

Klokken 17.14 fik politiet en anmeldelse om, at en forbipasserende havde set en mand med blod i vinduet, oplyser Michael Dalby.

Manden fremstilles i grundlovsforhør søndag. Det fremgår ikke hvornår søndag.

- Vi har anholdt en mistænkt, som skal fremstilles i grundlovsforhør i morgen formentlig in absentia, skriver Nordsjællands Politi på Twitter lørdag aften.

Det fremgår ikke, hvorfor han fremstilles in absentia. In absentia vil sige, at han ikke er til stede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Michael Dalby siger, at politiet fortsat vil være til stede ved Strandpromenaden noget tid endnu.

Tidligere på aftenen kunne Michael Dalby oplyse, at politiet var til stede med indsatsleder, patruljer og teknisk støtte på grund af en "voldsepisode".

Helsingør Dagblad skriver, at flere ambulancer, politihunde og teknikere har været til stede på Strandpromenaden.

/ritzau/