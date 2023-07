65-årig sigtet for at slå hustru ihjel med kniv og håndvægte

En 65-årig mand er sigtet for at have slået en kvinde ihjel ved at stikke hende flere gange i hals og hoved med en kniv samt at slå håndvægte flere gange imod hendes hoved.

Kvinden blev dræbt i en lejlighed på Strandpromenaden i Helsingør lørdag inden klokken 17.12.

Det fremgår af sigtelsen, der søndag middag er læst op i grundlovsforhøret i Retten i Lyngby.

Det skriver Helsingør Dagblad og Ekstra Bladet.

Manden har selv pådraget sig skader og ligger på hospitalet. Derfor er han ikke til stede i grundlovsforhøret.

Han bliver dog stadig repræsenteret af en forsvarer i retsmødet. Det er advokat Jan Aarup, som har oplyst, at hans klient formelt nægter sig skyldig i drab.

Kvinden var nogenlunde jævnaldrende med den 65-årige mand, har politiet oplyst. De deler ifølge B.T. både efternavn og adresse.

Ekstra Bladet skriver, at den sigtede og den dræbte var mand og kone.

/ritzau/