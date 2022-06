65-årig tysk badegæst er død efter drukneulykke i Vesterhavet

En 65-årig tysk statsborger har søndag aften mistet livet, efter at han tidligere på dagen blev bjærget op af vandet efter en drukneulykke.

Ulykken fandt sted søndag eftermiddag ved Vejers Strand, der ligger mellem Hvide Sande og Blåvand i Vestjylland.

Han var ude at svømme sammen med to andre, da han blev væk, og et redningshold blev tilkaldt.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Han blev bjærget op derude og fløjet til Odense, hvor han desværre er afgået ved døden her til aften.

- Han blev genoplivet på stedet, men er desværre efterfølgende afgået ved døden, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Da de to andre badegæster slog alarm, blev en redningsaktion iværksat ved stranden.

Søværnets Operative Kommando var sammen med lokale redningstjenester og politiet på stedet for at bjærge manden.

Hans pårørende er underrettet.

/ritzau/