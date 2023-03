66 overfald begået med kniv i løbet af to måneder

I løbet af december og januar har politiet registreret i alt 66 sager om voldelige overfald begået med kniv.

Det oplyser justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et svar til Folketingets retsudvalg.

En meget stor del af forbrydelserne er begået i Københavns politikreds. Her er der 25 sager.

Tallene bekræfter dermed indtrykket af, at der har været ekstraordinært mange sager i København. Adskillige gange har politiet i vinter berettet om overfald begået på gaden i opgør mellem unge.

Artiklen fortsætter under annoncen

I svaret understreger politiet, at tallene skal tages med et vist forbehold, idet der ikke findes en særlig sagskategori for netop knivstikkeri.

I stedet har politiet søgt efter emneord som kniv og stik og snitsår i sager om manddrab, forsøg på manddrab, grov vold og grov vold med døden til følge.

Mens Bornholms Politi i de to vintermåneder ikke har fået anmeldelser om knivstikkeri, melder ti andre politikredse om mellem otte og to sager.

Med de 25 sager rager Københavns Politi dermed markant op i tabellen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er Peter Kofod (DF), der havde stillet spørgsmålet. Han ønskede desuden at få et indtryk af, hvordan det går med opklaringsarbejdet.

Det fremgår, at politiet har fundet frem til mulige gerningsmænd i lidt over halvdelen af sagerne.

I 25 ud af de i alt 66 sager på landsplan er der indtil videre ingen mistænkte.

/ritzau/