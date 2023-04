67-årig mand fundet død i brændende hus i Brøndby Strand

En 67-årig mand er fundet død efter en brand i et rækkehus i Brøndby Strand tidligt fredag morgen.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Andreas Høst-Rasmussen til Ritzau.

- Vi modtog anmeldelsen klokken 05.02. Da politiet og brandvæsenet ankom for at slukke branden, stod rækkehuset i flammer. I forbindelse med slukningsarbejdet fandt vi manden, der allerede var død, siger han.

Det er politiets formodning, at han boede i huset. Huset er brændt ned til grunden, oplyser politiet.

Der er ingen andre tilskadekomne, oplyser politiet.

Huset var overtændt indvendigt. Det betyder, at der var så varmt, at der gik flammer i alt. Det kan gøre det svært at undersøge, hvor branden startede, oplyser politiet.

- Vi går i gang med vores undersøgelser nu for at finde ud af, hvad der har startet branden. Men der er ikke umiddelbart noget, der tyder på en kriminel handling, siger Andreas Høst-Rasmussen.

Han tilføjer, at politiet ikke kan sige mere.

- Vi undersøger det, og så må vi se, hvad det ender med, lyder det.

Politiets brandteknikere er på stedet for at efterforske brandsårsagen.

De pårørende er underrettet.

