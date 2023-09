68.000 ejendomsvurderinger skal gennemgås for fejl

68.000 ejendomsvurderinger, hvor grundværdien er højere end den samlede vurdering, skal gennemgås for fejl.

Det siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til TV 2 og DR.

- Vurderingsstyrelsen er gået i gang med at analysere på den omtalte gruppe, og hvis der er nogle af dem, der har åbenlyse fejl, skal det selvfølgelig rettes, siger han til TV 2.

Mandag aften blev 1,8 millioner ejendomsvurderinger sendt ud til de danske boligejere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden har mange klaget over de vurderinger, som Vurderingsstyrelsen nu skal gennemgå.

Torsdag oplyste styrelsen, at fire procent af alle boligejere havde fået vurderet deres grundværdi højere end ejendomsværdien.

Derfor ser det i tusindvis af tilfælde ud som om, at selve boligen har en negativ værdi.

Når Vurderingsstyrelsen bedømmer din ejendomsværdi, kigger den både på grundværdien - altså grunden alene - samt grunden og boligen som en helhed.

Indtil videre har forklaringen fra både ministeren og styrelsen været, at der ikke nødvendigvis er tale om en fejl.

For mens ejendomsværdien er et bud på markedsprisen her og nu, er grundværdien et udtryk for, hvad grunden er værd i ubebygget stand.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det handler blandt andet om, hvad man kan bygge på grunden. Hvis der for eksempel kan bygges to huse på ejendommen, så skal grundværdien afspejle det.

Det sagde Claus F. Houmann, der er underdirektør for Ejendomsbeskatning og data i Vurderingsstyrelsen, onsdag.

Flere medier har beskrevet adskillige eksempler på ejendomme, hvor grundværdien nogle steder er mere end dobbelt så høj som ejendomsværdien.

Hvis man står i en situation, hvor man skal til at sælge sin bolig, og hvor vurderingen kommer til at spille en rolle i forhold til økonomien, skal man ikke forvente lang ekspeditionstid, siger han videre til TV 2.

Han vil ikke komme med en konkret tidshorisont, men giver udtryk for, at det handler om dage og ikke måneder.

/ritzau/