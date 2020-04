Otte kontroversielle sager og citater fra medlemmer af Det Danske Akademi

Der er ballade i Det Danske Akademi, hvor fire medlemmer har trukket sig fra deres poster som følge af litterat Marianne Stidsens deltagelse i den offentlige debat. Men hvad er der gennem tiden også blevet sagt af medlemmerne, som Akademiet har tolereret

Det Danske Akademi står midt i en historisk krise, efter fire medlemmer – Suzanne Brøgger, Ida Jessen, Jens Smærup Sørensen og Astrid Saalbach – har trukket sig fra deres poster.

Striden handler om akademimedlemmet Marianne Stidsen, der blandt andet har kaldt MeToo-bølgen for en terrorbevægelsen og sammenlignet den og identitetspolitik med nazisme og totalitære regimer.

Sagen har fået flere til at stille spørgsmål ved, hvad der egentlig kan rummes af uenigheder i Akademiet. Og det er da heller ikke første gang, at et medlem er kommet med kontroversielle udtalelser eller har været involveret i en speget sag. Her er syv andre eksempler.

Klaus Høeck: Ulrike Meinhof var ikke terrorist

Digteren Klaus Høeck har tidligere udtalt i et interview på hedengangne Radio24syv, at den dømte terrorist fra Rote Armee Fraktion Ulrike Meinhof ikke var ”terrorist”, men derimod ”byguerilla”. Da han opfølgende blev spurgt, om han ”på en eller anden måde” ville retfærdiggøre terrorhandlingerne, lød svaret fra Klaus Høeck: ”Dengang var vi slet ikke i tvivl om det.” Og det var han stadig ikke, det var ”ikke terror”.

Suzanne Brøgger: Niqabben kan være frigørende for kvinder

Suzanne Brøgger, der er et af de fire medlemmer, som har trukket sig fra sin post i protest mod Marienne Stidsen, rejste i efteråret til Raqqa i det nordøstlige Syrien sammen med DR’s mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard. Her lød opfordringen fra Suzanne Brøgger blandt andet:

”Det lyder som en parodi, men lad os få en seksuel revolution i niqab. Måske kunne andre også lære noget af det.”

Suzanne Brøgger: Jeg nyder coronadagene

I midten af april i år skrev Suzanne Brøgger et gækkebrev til P1’s lyttere i programmet ”P1 Direkte”, der blev sendt påskedag. Her lød det:

”Jeg nyder coronadagene, så er det sagt. Midt i verdens ufattelige lidelser, nyder jeg coronadagene. Jeg ser civilisationens fernis krakelere, alt imens ligene af nogens kære smides i skraldespande i New York, og kølevogne kører rundt med de døde, fordi der ikke er kapacitet til at kremere. Men for mig er det et privilegium at få lov til at opleve dette historiske øjeblik, verdens vendepunkt, hvor der er opstået et helt nyt fællesskab mellem de unge, der kan miste deres job, mens de gamle risikerer livet.”

Suzanne Brøgger blev optaget på trods af skepsis over for incestforbuddet

I Suzanne Brøggers debutbog, essaysamlingen ”Fri os fra kærligheden” fra 1973, var hun fortaler for at ophæve incestforbuddet. Hun var dengang endnu ikke medlem af Akademiet, men det kontroversielle standpunkt stod ikke i vejen for en senere plads. I bogen skrev hun blandt andet:

”Hvorfor taler vi hele tiden om toppen af isbjerget, om pynten, om symptomerne på social ulighed og kvindeundertrykkelse, hvorfor griber vi ikke om ondets rod, [incest]forbuddet, i stedet for bare at tjatte fornærmet til de energinedbrydende konsekvenser af den skæve magtfordeling?”, spurgte hun dengang.

Klaus Rifbjerg truede med at forlade Akademiet

En strid med et andet medlem af Akademiet, Frederik Stjernfelt, over Muhammed-tegningernes legitimitet og grænserne for ytringsfrihed fik i 2010 Klaus Rifbjerg til at true med at forlade Akademiet.

Klaus Rifbjerg kaldte Frederik Stjernfelt ”fobisk”

I efteråret 2010 skrev akademimedlemmet Frederik Stjernfelt en anmeldelse af Paul Bermans bog ”The Flight of the Intellectuals”, som behandler nazistiske og antisemitiske idéers videre liv i dele af den arabiske verden.

Det fik akademikollega Klaus Rifbjerg til at skrive i dagbladet Information, at Frederik Stjernfelt ”desværre i de senere år som så mange andre er blevet fobisk og har fået ytringsfrihed og islamisme på hjernen.”

Klaus Rifbjerg langede ud efter Carsten Jensens udseende

Klaus Rifbjerg, der døde i 2015, sammenlignede engang forfatteren Carsten Jensens udseende med tegneseriefiguren Andersine And, hvilket anmelder hos Kristeligt Dagblad, Lars Christiansen senere har kaldt ”så plat og ondsindet, at man skammer sig over alligevel at trække på smilebåndet.”

Elsa Gress kaldte Villy Sørensen en ”ayatollah”

Forfatteren og kritikeren Elsa Gress ramte ifølge bogen ”Selveste Gyldendal”, der udkom i marts, og som fortæller historien om landets største forlag, engang sammen med akademikollegaen Villy Sørensen. De to repræsenterede to forskellige litterære strømninger, Elsa Gress realismen og Villy Sørensen modernismen. Førstnævnte mente, at Villy Sørensen havde for stor indflydelse på Gyldendals udgivelsespolitik, hvilket fik hende til at kalde ham for en ”ayatollah”.