7000 flere i job giver rekordhøj beskæftigelse

For sjette måned i træk stiger antallet af personer i job på det danske arbejdsmarked.

Antallet af lønmodtagere steg med 7000 personer i juli, så der nu er rekordhøje 2,85 millioner personer i job. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Sammenlignet med de tre måneder inden, som i høj grad var præget af genåbningen af samfundet, er tempoet på arbejdsmarkedet gået en anelse ned.

I april-juni var de månedlige stigninger i beskæftigelsen mellem 17.000 og 34.000.

Hos Nykredit kalder cheføkonom Palle Sørensen udviklingen god.

- Det er helt utroligt positive takter, vi ser på arbejdsmarkedet for tiden. Seks måneder i træk med stigende beskæftigelse understreger styrken af det danske arbejdsmarked.

- Hjælpepakkerne har i den grad været i stand til at holde hånden under nedlukningen, og på den anden side af genåbningen stod danskerne klar med et betydeligt privatforbrug, der har muliggjort en eksplosiv genstart, hvor vi nu ligger betydeligt højere end niveauet fra før corona, siger han i en kommentar.

Der var ved udgangen af juli 51.000 flere i job sammenlignet med før coronaudbruddet.

/ritzau/