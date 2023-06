705.000 boligejere har modtaget info til ny ejendomsvurdering

Siden april har 468.000 boligejere modtaget en såkaldt deklaration. Den indeholder de tal, der kommer til at ligge til grund for den nye ejendomsvurdering.

Det oplyser Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det svarer til ejerne af 316.000 boliger.

Ifølge styrelsens underdirektør, Anders Juul Nielsen, har Vurderingsstyrelsen i første omgang været i gang med at udsende deklarationer i lille skala for at sikre, at systemet fungerer.

- Nu har vi haft skruet helt op, og er dermed i gang med vores hidtil største udsendelse af ejendomsvurderinger, siger han i pressemeddelelsen.

Den seneste tid har styrelsen udsendt op mod 40.000 deklarationer i døgnet. Det er sket enten via digital post eller i brevform.

I alt har 705.000 boligejere nu modtaget en deklaration fra Vurderingsstyrelsen.

Når boligejerne har modtaget deklarationen, har man 30 dage til at gøre indsigelse, hvis man mener, der er fejl i oplysningerne.

Herefter udsender Vurderingsstyrelsen de egentlige ejendomsvurderinger.

Alle de boligejere, der har fået en deklaration, kan regne med at modtage en vurderingsmeddelelse inden for ti uger, oplyser styrelsen.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2017 en ny ejendomsvurderingslov. Den skal lette boligskatten for op mod fire ud af fem boligejere.

Siden er de nye ejendomsvurderinger blevet forsinket ad flere omgange.

I januar sagde skatteminister Jeppe Bruus (S), at skattevæsenet ville begynde at sende i alt 600.000 vurderinger ud fra den 1. april. Det var tre måneder senere end den oprindelige plan.

Først herefter kan processen om at udsende yderligere 950.000 vurderinger begynde.

Det skrev DR i januar.

I den forbindelse sagde Jeppe Bruus, at den nye tidsplan kommer til at holde. Men der kan være enkelte der mangler ved årsskiftet.

- Vi skal nå langt, langt hovedparten i år, og så kan der være en lille andel tilbage i første halvdel af 2024, sagde Jeppe Bruus til DR i januar.

De nye vurderinger er nødvendige for, at de nye boligskatter kan blive opkrævet fra den 1. januar næste år.

Der er frem til 2024 et skattestop for ejendomsværdiskat, en stigningsbegrænsning af grundskylden og en indefrysning af stigninger i grundskylden.

Fra 2024 kommer der så nye boligskatteregler, der ifølge Vurderingsstyrelsen fører til lavere ejendomsværdiskattesatser og lavere gennemsnitlige grundskyldpromiller i størstedelen af landets 98 kommuner.

Som boligejer betaler man to typer af skat af sin ejendom - for ejendomsværdien og for grundværdien. Det kaldes ejendomsværdiskat og grundskyld.

Der bliver både lavet en offentlig ejendomsvurdering og en offentlig grundvurdering af boligen for at fastsætte de værdier, man skal betale skat af.

