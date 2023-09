7,1 million passagerer har fløjet med SAS denne sommer

I løbet af de tre sommermåneder har 7,1 million passagerer fløjet med SAS.

Det viser SAS' trafiktal, som er blevet offentliggjort torsdag formiddag.

Det er omkring to millioner flere end i juni, juli og august i 2022.

- Vi har arbejdet hårdt for at øge vores kapacitet frem mod sommersæsonen, og vi er glade for at se den stærke efterspørgsel og høje passagertal, siger SAS-topchefen, Anko van der Werff, i en skriftlig kommentar til tallene.

I 2022 var passagertallet påvirket af en strejke blandt selskabets piloter, som varede i 15 dage.

I august i år fløj knap 2,3 millioner passagerer med SAS. Det var lidt færre end måneden før, hvor passagertallet oversteg 2,4 millioner, for første gang siden før corona.

SAS' passagertal i august er lidt lavere end Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, havde forventet. Alligevel kalder han sommeren for "opmuntrende", når man ser på selskabets indtægter.

- Det understreger, at SAS i betydelig grad har formået at omstille forretningen til ferierejsetiden, og det er godt nyt i et marked, hvor de fritidsrejsende kommer til at fylde noget mere end før pandemien, skriver han i en kommentar.

SAS offentliggjorde fredag sit første overskud i et kvartal, siden corona lammede store dele af luftfartsindustrien i begyndelsen af 2020.

I tredje kvartal i det forskudte regnskabsår 2022/23 tjente selskabet 461 millioner svenske kroner. Det svarer til omkring 289 millioner danske kroner.

Anko van der Werff kaldte det i den forbindelse for "en vigtig milepæl" for SAS.

Lægger man de første tre kvartaler af regnskabsåret sammen, har SAS sammenlagt tabt knap 3,8 milliarder svenske kroner.

SAS forventer, at det samlede regnskabsår for 2022/23 ender med et underskud på mellem fire og fem milliarder svenske kroner før skat.

Det skandinaviske flyselskab er i øjeblikket i gang med at skaffe ny finansiering i forbindelse med en konkursbeskyttelsesproces i USA.

SAS har tidligere oplyst, at selskabet søger at rejse i alt 9,5 milliarder svenske kroner. På det tidspunkt svarede det til omkring 6,1 milliarder danske kroner.

Samtidig vil man konvertere gæld for 20 milliarder svenske kroner.

Der er frist for endelige bud fra potentielle investorer 18. september.

SAS har ikke offentliggjort, hvilke investorer der er blandt budgiverne. Men Jacob Pedersen har tidligere peget på den danske stat og kapitalfonden Apollo Global Management som gode bud.

Den danske stat ejer 21,8 procent. Men i juni 2022 lavede den daværende regering en aftale med et flertal i Folketinget, der giver mulighed for at øge den danske stats ejerandel i SAS til op til 30 procent.

/ritzau/