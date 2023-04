72-årig mand varetægtsfængslet i fire uger for besiddelse af pistol

En 72-årig tysk mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Sønderborg. Han er sigtet for at være i besiddelse af en skarpladt pistol.

Det skriver Sydjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

Manden blev tirsdag fremstillet ved samme ret in absentia, da pistolen blev fundet i forbindelse med, at han fik et ildebefindende og blev indlagt mandag. Ved tirsdagen grundlovsforhør blev han også varetægtsfængslet i fire uger.

Men grundet manden fravær var det nødvendigt med et nyt grundlovsforhør, når han igen var i stand til at møde i retten.

Tirsdag fortalte anklagerfuldmægtig Anne-Sofie Lindskov Ager, der mødte i retten, at manden er sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 192a om besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Manden nægter sig skyldig, men han kærede ikke fængslingen.

/ritzau/