74-årig mand sigtes for dødeligt angreb på 99-årig kvinde

En 74-årig mand fremstilles mandag klokken 14 i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding. Han er sigtet for legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på det sociale medie X.

Søndag kom det frem, at en 99-årig kvinde var død som følge af et voldeligt angreb fra en 74-årig dement mand på plejehjemmet Kongebrocentret i Christiansfeld. Angrebet skal have fundet sted lørdag.

Anklagemyndigheden vil bede om lukkede døre ved retsmødet. Sker det, vil offentlighed og presse blive bedt om at forlade salen, når sigtelsen er blevet læst op.

Politiet oplyste søndag, at man havde "indledt de relevante undersøgelser på gerningsstedet med videre" og uddyber, at det blandt andet drejer sig om afhøringer og indhentelse af lægefaglige informationer.

Kolding Kommune oplyste ligeledes søndag i en skriftlig orientering sendt til flere medier, at episoden på plejehjemmet lørdag bestod i, at en dement beboer skubbede og udøvede vold mod en anden beboer, som kom til skade.

Den tilskadekomne kvinde blev søndag opereret på sygehuset. Det var i forbindelse med operationen, at hun afgik ved døden.

På grund af reglerne om tavshedspligt, og fordi der er tale om en verserende straffesag, har Kolding Kommune kun i begrænset omfang ønsket at udtale sig om sagen.

Senior-, sundheds- og fritidsdirektør Annette Lund fortalte søndag, at kommunen i forbindelse med sagen gennemgår sine procedurer. Her undersøger man desuden, om personalet har været der hurtigt nok.

Seniordirektøren fortalte, at kommunen generelt altid vurderer, om borgere, som kommer på plejehjem, kan udgøre en risiko for eksempelvis andre beboere eller personalet.

De fleste borgere, som nu om dage kommer på plejehjem, er nemlig demente. Derfor vurderes det, om vedkommende kan komme på et almindeligt plejehjem eller skal have en skærmet plads.

Annette Lund fortalte derudover, at man fra kommunens side yder krisehjælp til både beboere og medarbejdere på plejehjemmet, til den 74-årige mand og til parternes pårørende.

/ritzau/