7494 bøder udstedt på tre måneder for forurenende dieselbiler

Der blev i sidste kvartal af 2023 udskrevet bøder for over 11 millioner kroner til personer med dieselbiler uden partikelfilter, der befandt sig i de største danske byer.

1. oktober trådte en ny regel i kraft, der betød, at miljøzonereglerne i de fem miljøzonekommuner København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg ud over dieseldrevne varebiler, lastbiler og busser også omfattede personbiler.

Det har ført til, at der fra 1. oktober sidste år til 31. december blev udskrevet 7494 bøder til personer med en dieselbil uden partikelfilter, oplyser Miljøstyrelsen til Ritzau.

Det koster en bøde på 1500 kroner, hvis man overtræder miljøzonereglerne. Modtagerne af bøderne bliver fundet ved hjælp af kameraer, der er opsat på forskellige kontrolpunkter, og som kan registrere nummerplader på forbipasserende biler.

Nummerpladeoplysningerne bliver derefter sammenholdt med køretøjsregistre i Danmark og udlandet for at finde ud af, om køretøjet overholder miljøzonereglerne.

Efter at der i oktober og november blev udskrevet henholdsvis 2962 og 2805 bøder, faldt tallet i december til 1727.

Det er i København og på Frederiksberg, at der blev udskrevet flest bøder. Siden 1. oktober er der blevet udskrevet 4191 bøder i hovedstadsområdet.

I Aarhus blev der i de sidste tre måneder af 2023 udskrevet 1541 bøder, mens tallene for Odense og Aalborg er 935 og 827.

Folketinget vedtog 22. marts 2022 en lovændring, der gjorde det muligt for miljøzonekommunerne at stille krav om partikelfilter for dieseldrevne personbiler for at sikre bedre luftkvalitet i byerne.

Lovgivningen om miljøzonekrav til køretøjer i de største danske byer blev vedtaget i juni 2020.

/ritzau/