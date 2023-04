76-årig død i ulykke i Skagen - blev klemt under tuktuk

En 76-årig mand er torsdag aften død i en ulykke i et kolonihaveområde i Skagen. Manden var i gang med at arbejde på en såkaldt tuktuk - et lille trehjulet motorkøretøj - da det tippede og manden endte under det.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup til Nordjyske.

- Det er et uheld. Vi behandler det som et soloulykke, siger han til Ritzau.

Der var hurtigt både politi og ambulance på stedet. Manden fik hjerte-lungeredning, men det lykkedes ikke politiet at genoplive ham.

En bilinspektør er ved at undersøge ulykkesstedet. Mandens pårørende er underrettet.

