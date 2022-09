76-årig kvinde er død i villabrand ved Silkeborg

Brandfolk fik en ældre kvinde ud af en røgfyldt villa fredag aften, men kvindens liv stod ikke til at redde.

En 76-årig kvinde er fredag aften afgået ved døden i forbindelse med en villabrand i Sejs-Svejbæk ved Silkeborg.

Det oplyser Carsten Henriksen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Brandvæsenet blev klokken 19.53 alarmeret om branden i huset, hvor den 76-årige kvinde boede.

- Røgdykkere kommer ind i det røgfyldte hus, finder hende og bærer hende ud i ambulancen. Hun bliver kort efter erklæret død, siger Carsten Henriksen.

Politiet mener, at kvinden har fået kulilteforgiftning på grund af røgen.

Artiklen fortsætter under annoncen

De pårørende er underrettet.

Politiet skal nu finde ud af, hvad der er årsagen til branden. Det skal teknikere undersøge mandag.

Det mistænkes dog ikke, at der er foregået noget kriminelt. Umiddelbart tyder det på, at branden er opstået ved et komfur.

- Der har stået noget på et varmt komfur, og det er formentlig det, der har startet branden, siger Carsten Henriksen.

/ritzau/