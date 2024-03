77-årig mand fløjet til hospital efter påkørsel i Klinkby

En 77-årig mand er fløjet til Aarhus Universitetshospital i kritisk tilstand, efter at han onsdag eftermiddag blev påkørt af en personbil i Klinkby.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på det sociale medie X.

Lars Even, som er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, forklarer til Ritzau, at man endnu ikke er bekendt med, hvordan påkørslen er gået til, og at der stadig er bilinspektører til stede på ulykkesstedet.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Den 77-årige mands pårørende er blevet underrettet om hændelsen, skriver politiet på X.

Klinkby ligger godt 30 kilometer nordvest for Holstebro.

