10 citater fra prins Henrik om døden

"Jeg tænker på døden hver dag, men som en naturlig ting." For prins Henrik var døden en del af livet. Her er 10 citater fra Prinsen om døden

Tirsdag den 13. februar sov prins Henrik stille ind på Fredensborg Slot. Tirsdag den 20. februar skal Prinsen bisættes i Christiansborg Slotskirke. Igennem tiden har prins Henrik ofte fortalt om sit forhold til døden.

Vi bringer her 10 citater fra Prinsen om døden.



1. Interview med Jyllands-Posten, 2005.

"Døden er for mig en naturlig ting. Den kan komme når som helst - og er lige så naturlig som at spise eller sove. Jeg tænker på den, men ligesom jeg kan sige, at jeg i aften vil sove godt, kan jeg sige, at i aften vil jeg dø godt. Det er min filosofi."

2. Prins Henrik om sin bror Jasons død, fra Stephanie Surrugues bog 'Enegænger – portræt af en prins'.

Jasons død var… en ubegribelig katastrofe."

3. Fra selvbiografien 'Skæbne forpligter'.

"Hvis det en dag vil blive husket, at min hustru og jeg var mennesker og statsoverhoveder, interesserede os for den tid, vi levede i, var ivrigt optaget af landets ve og vel og i stadig symbiose med vore medborgere, vil jeg have opnået den højeste lykke."

4. Fra Stephanie Surrugues bog 'Enegænger – portræt af en prins'.

"Den skræmmer mig overhovedet ikke – og skulle jeg blive fysisk lammet, ville døden være en udfrielse."

5. Interview med Euroman, juni 2014.

"Jeg tænker på døden hver dag, men som en naturlig ting. Som et mål med at leve. Vi lever for at dø. Jeg er ikke bange for at dø. Jeg har kendt mange personer, der har tænkt så meget på døden, at de har glemt at leve"

6. Interview med Franceinfo.

"Poesi giver os mulighed for at komme tættere på evige spørgsmål som kærlighed, ensomhed og død."

7. Fra Stephanie Surrugues bog 'Enegænger - portræt af en prins.'

"Jeg har tænkt over døden hele mit liv, ikke fordi jeg har været nedtrykt, men fordi døden for mig at se er det grundlæggende princip i det faktum, at jeg er i live. Uden død, intet liv."

8. Om sin søster Maurilles død, B.T. den 12. september 2015.

"Hun sagde, hun ville dø i de kommende dage. Hun vidste, at hun skulle herfra. Det er trist at miste en søskende"

9. Interview med Euroman, juni 2014.

"De angreb altid om natten, og pludselig skete det: Vi kastede med granater og skød med rifler. Menneskeliv gik tabt. Sådan er krig"

10. fra Stephanie Surrugues bog 'Enegænger – portræt af en prins'.

"Den eneste måde at affinde sig med døden er netop at sige: 'Døden findes'. Den gør mig ikke bange, den er en obligatorisk passage. Jeg accepterer døden. Og skæbnen. Og at det kun kan gå nedad herfra."