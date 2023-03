80-årig mand får behandlingsdom for drabsforsøg på hustru

En 80-årig mand fra Odense idømmes en behandlingsdom på en psykiatrisk afdeling for at have forsøgt at dræbe sin hustru ved at stikke hende i brystet med en 20 centimeter lang køkkenkniv.

Dommen er faldet ved Retten i Odense torsdag.

Manden erkendte i retten at have begået vold, men han nægtede drabsforsøg. Han har siddet fængslet siden 18. august 2022, hvor forbrydelsen fandt sted.

Klokken 06.45 stak manden den 75-årige kvinde med køkkenkniven, så hun fik et seks centimeter dybt og fire centimeter bredt stiksår i venstre side af brystet.

Det medførte læsioner i form af blod i venstre lungehule og en blødning i brysthulen.

Kvinden var i livsfare, men overlevede knivstikket.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om en behandlingsdom uden længste tid, og det fulgte retten.

Manden blev pålagt at betale sagens omkostninger.

Mandens forsvarer, Vilhelm Dickmeiss, oplyser, at manden har valgt at modtage dommen.

Han fortæller, at retten i sin afgørelse blandt andet lagde vægt på, at manden har begyndende demens.

En lovovertræder får en behandlingsdom, hvis det vurderes, at personen er uegnet til en almindelig straf. Det kan være på grund af en sindssygdom, en udviklingshæmning eller en anden psykisk lidelse.

Dommen kan bestå af enten tilsyn, ambulant behandling, indlæggelse på hospital eller anbringelse på en institution.

I dette tilfælde vil den 80-årige blive anbragt på en psykiatrisk afdeling i en institution.

For personfarlige forbrydelser er det almindeligt, at de dømte, som er uegnet til almindelig straf, får en behandlingsdom uden fastsat længstetid.

