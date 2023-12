81-årig er vågen igen efter drab på hustru og selvmordsforsøg

Selv var 81-årige Ebbe Preisler bevidstløs og af den grund ikke til stede, da en dommer onsdag valgte at varetægtsfængsle ham for at have dræbt sin hustru, Mariann Preisler.

Men nu er den ældre mand vågen, og fredag skal han formentlig selv møde i retten, oplyser Københavns Politi.

Torsdag eftermiddag er der dog endnu ikke berammet et tidspunkt for et eventuelt retsmøde. Det kan dog ske med kort varsel, og vil i givet fald først ligge fast fredag.

Mariann Preisler blev fundet død onsdag morgen i sin seng på plejehjemmet dronning Anne-Marie Centret på Frederiksberg. Ifølge politiets sigtelse havde hun fået en dødelig dosis metadon eller et lignende præparat.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved siden af den afdøde kvinde lå et afskedsbrev, skrevet af hendes mand Ebbe Preisler. Han befandt sig på sin bopæl i nærheden. Da politiet nåede frem, var han bevidstløs. Ved siden af ham lå endnu et afskedsbrev.

Mariann Preisler blev erklæret død, men Ebbe Preisler var trods sit forsøg på selvmord i live.

Ved onsdagens retsmøde blev afskedsbrevet, som lå ved Mariann Preisler, læst op. Heri stod der, at hun følte sig træt, ufri og magtesløs, og at Ebbe Preisler af den grund havde givet hende en dosis dødelig medicin.

En datter af parret har fortalt til TV2, at hun var overbevist om, at det var hendes mors ønske at dø.

I september bragte dagbladet Politiken en kronik af Ebbe Preisler, hvor han skrev, at han og hans kone havde et ønske om at få nogle dødelige piller, så de sammen kunne begå selvmord.

Mariann Preisler havde i 26 år lidt af Parkinsons sygdom. I kronikken giver Ebbe Preisler udtryk for, at hans hustrus helbred er blevet så dårligt, at hendes liv ikke er værd at leve, og at de derfor bør have retten til efter eget valg at bringe sig af dage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved onsdagens retsmøde fastslog dommeren, at der var tilstrækkeligt grundlag til at varetægtsfængsle den 81-årige mand på baggrund af sigtelse for manddrab.

Han blev ikke fængslet for at have overtrådt straffelovens paragraf 239. Den handler om såkaldte "medlidenhedsdrab".

Det skyldes, at dommeren vurderede, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der tyder på, at Mariann Preisler har givet samtykke eller har været i en tilstand, hvor hun kunne give det.

Ved et eventuelt retsmøde fredag får Ebbe Preisler mulighed for at komme med sin forklaring i sagen, hvorefter dommeren på ny skal tage stilling til spørgsmålet om fængsling.

/ritzau/