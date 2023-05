En færdselsulykke på Smidstrup Strandvej i Gilleleje har tirsdag kostet en lokal 81-årig mand livet.

Det skriver Nordsjællands Politi på det sociale medie Twitter.

- Der er tale om en lastbilulykke med dødelig udgang, som undersøges nærmere af bilinspektøren, lyder det i tweetet.

Omkring klokken 9.30 skrev politiet, at man var rykket ud til et alvorligt trafikuheld. Samtidig bad man bilister om at finde alternative veje.

De pårørende er underrettet.

/ritzau/