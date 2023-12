81-årig mand fængsles i 11 dage for drab på hustru på plejehjem

En dommer i Dommervagten i København har lørdag aften besluttet at varetægtsfængsle den 81-årige Ebbe Preisler i 11 dage frem til 10. januar.

Han sigtes for at have dræbt sin 80-årige hustru, Mariann Preisler, med en overdosis metadon på plejehjemmet Dronning Anne-Marie Centret på Frederiksberg. Hun blev konstateret død onsdag morgen.

Ebbe Preisler fængsles på baggrund af straffelovens paragraf 237 om manddrab og ikke paragraf 239, som handler om medlidenhedsdrab.

- Jeg må lægge til grund, at Mariann har været ude af stand til at tage stilling til at blive dræbt. Der skal være et udtrykt ønske om at blive dræbt, ikke alene et ønske om at dø.

- Derfor mener jeg, der er begrundet mistanke om, at Ebbe Preisler er skyldig i drab, siger dommeren i sin kendelse om fængsling.

Ebbe Preisler, der er tidligere dokumentarist, nægter sig skyldig i drab, men har erkendt at have givet sin hustru en dødelig dosis af metadon.

Efterfølgende forsøgte han at tage sit eget liv med samme lægemiddel, hvilket mislykkedes. Han blev fundet i sin lejlighed af sine børn natten til onsdag, efter at han havde sendt en mail, hvor han fortalte dem, at han havde givet deres mor og sig selv en overdosis medicin.

Mariann Preisler var ramt af parkinson og demens og var alvorligt svækket, men dog ikke terminalt syg. Hun havde stor besvær med at tale og netop derfor mener dommeren ikke, at hun kan have udtrykt utvetydigt, at hun ønskede at blive dræbt.

Ebbe Preisler selv lider blandt andet af lungesygdommen KOL og prostatakræft.

Parret stod i september frem i en kronik i Politiken, hvor de beskrev deres ønske om afslutte livet sammen.

Inden kendelsen om fængsling fik Ebbe Preisler lov til at komme med en sidste kommentar. Da han tidligere på dagen afgav forklaring under retsmødet, skete det for lukkede døre, og tilhørerne måtte forlade retssalen.

- Jeg kan kun gentage, hvis det endelig skal være, at jeg er ikke i tvivl om, at Mariann ville dø, og hun udtrykte det på sin måde, at hun gerne ville dø.

- Men det er klart, at hun havde ikke et sprog, hvor hun kunne sætte de rigtige ord sammen, sagde Ebbe Preisler.

Han bad om betænkningstid i forhold til, om han vil kære kendelsen om varetægtsfængsling.

