84-årig mand brænder inde i rækkehus i Augustenborg

En mand på 84-årig er afgået ved døden, efter at han brændte inde i et rækkehus i Augustenborg på Als i Sønderjylland sent torsdag aften.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Sune Loklindt tidligt fredag morgen.

Politiet modtog en anmeldelse om et røgfyldt hus torsdag klokken 23.31.

- Da vi kommer derud, kan vi konstatere, at branden formentlig er startet i sengen. Så kommer brandvæsenet og trækker beboeren ud. Han bliver erklæret død på stedet, siger vagtchefen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 84-årige mand boede alene. Hans pårørende er underrettet.

- Vi har en formodning om, at rygning er årsagen. Han røg i hvert fald. Men vi kan ikke sige noget endeligt, før teknikerne er færdige med deres undersøgelser, siger Sune Loklindt.

Huset er kraftigt sodskadet, men står stadig.

Det er fredag morgen fortsat afspærret, og politiet afventer en undersøgelse fra teknikerne.

/ritzau/