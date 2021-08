85-årig dræbt i trafikulykke ved Frederiksværk

En 85-årig mand er fredag afgået ved døden i en trafikulykke lidt uden for Frederiksværk, oplyser Nordsjællands Politi.

Ulykken er sket i Hanehoved umiddelbart vest for Frederiksværk i krydset mellem Hundestedvej og Evetoftevej, hvor to biler er kørt sammen.

Nordsjællands Politi oplyser til Ritzau, at der formentlig er tale om en vigepligtsforseelse, altså at en af parterne ikke har holdt tilbage for den anden, og at den ene bil er kørt ind i siden på den anden.

Politiet er fredag eftermiddag fortsat i gang med at undersøge omstændighederne ved ulykken og vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere om ulykkens detaljer, herunder hvem der ikke overholdt vigepligten.

Ud over den ældre mand er der ifølge Nordsjællands Politi umiddelbart ingen alvorligt tilskadekomne i ulykken.

Politiet oplyser, at de pårørende er underrettet.

/ritzau/