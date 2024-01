85-årig sigtet: Glødende skod startede brand på altan

En ældre kvinde fra Gentofte er blevet sigtet for sin uforsigtige omgang med ild, hvilket mandag førte til en mindre brand.

Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport tirsdag.

Kvinden, der er 85 år, smed et cigaretskod fra sig på en altan i en lejlighed i Dahlensgade i Gentofte. Skoddet var glødende, og da det landede på en hynde på altanen, opstod der brand.

Brandvæsnet modtog anmeldelsen klokken 13.26 og rykkede derefter ud og fik slukket branden, som ikke spredte sig yderligere fra altanen.

Ingen personer kom til skade, oplyser Nordsjællands Politi.

Kvinden er sigtet for overtrædelse af en bestemmelse i beredskabsloven, der pålægger bødestraf til "den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys, tændstikker, aske, brandfarlige stoffe, og hvad der i øvrigt kan fremkalde eller befordre brand".

Nordsjællands Politi oplyser ikke, hvorledes kvinden stiller sig til sigtelsen.

Hvis hun erkender, kan sagen afgøres uden at komme omkring en domstol, ved at hun betaler en bøde.

Ifølge Rigsadvokatens retningslinjer for anklagemyndigheden ligger bødestørrelsen i sager, hvor der er forvoldt mindre skader, i udgangspunktet på 1500 kroner. Bøden i sager med større skade ligger i udgangspunktet på det dobbelte.

For personer under 18 år og for personer med lav indtægt kan bøden nedsættes.

Såfremt kvinden nægter sig skyldig, kan hun vælge at lade sagen indbringe for retten.

