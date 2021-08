887 borgere modtager brev fra politiet om intime billeder

Nordsjællands Politi har nu - efter længere tids efterforskning - kontaktet 887 borgere i en sag om uberettiget deling af intime billeder.

Politiet har identificeret personerne i et mappesystem, hvorfra der er blevet delt intime billeder af dem.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

I sagen er en 26-årig mand fra Hillerød sigtet for blufærdighedskrænkelse samt uberettiget deling af billederne i den omfattende sag.

Politiet mener, at han har været administrator af det mappesystem, hvor de mange billeder har floreret.

De 887 borgere, der har fået delt intime billeder, uden at de har vidst det eller indvilget i det, har nu fået et brev i deres e-Boks. Her vil der stå, hvordan de skal forholde sig.

I forbindelse med sagen har politiet samtidig modtaget omkring 100 henvendelser fra borgere. De var bekymrede for, om deres billeder var blevet delt. Det har medført, at svartiden til de berørte borgere er blevet længere, oplyser politiet.

Hvis man ikke har modtaget et brev i e-Boks, skal man ikke være bekymret, lyder det fra politikommissær i Nordsjællands Politi Kasper Guldager.

- Det er helt forståeligt, at der er borgere, som er bekymrede for, om de også er blandt dem, der har fået delt billeder.

- Vi har kontaktet alle dem, som vi har identificeret, så har man ikke hørt fra os, kan man gå ud fra, at man ikke er blandt dem, som har fået delt billeder i denne sag, udtaler han.

Kasper Guldager oplyste i juni til Ritzau, at politiet fik kendskab til sagen sidste forår. Sagen blev oprindeligt anmeldt af Red Barnet i maj 2020, fortalte han.

Der er primært tale om private billeder af intim og seksuel karakter. Også de impliceredes navne og bopæle er blevet delt i mappesystemet.

Sagen fra Nordsjælland trækker desuden tråde til en lignende sag fra Nordjylland, oplyste politiet sidste år.

En del af de billeder, som indgår i sagen fra Nordsjælland, er nemlig også blevet fundet i en sag fra Nordjylland, hvor en 24-årig mand er tiltalt.

Her blev Nordjyllands Politi kontaktet af mange af de forurettede, som ville vide, om de også indgik i sagen fra Nordsjælland.

Sagen fra Nordsjælland gives videre til anklagemyndigheden, når efterforskningen er afsluttet.

Hvis ens billeder er involveret i sagen, og man ønsker, at politiet også retsforfølger den mistænkte, er der kontaktoplysninger til politiet i brevet.

Når det gælder sager om ulovlig deling af billeder, skal den, som har fået sine billeder delt, selv bede politiet om at efterforske sagen.

/ritzau/