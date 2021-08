887 personer kom uvilligt i billedkatalog

Torsdag oplyste Nordsjællands Politi, at de havde sendt breve ud til 887 personer landet over i en sag om ulovlig deling af intime billeder.

Brevene blev sendt fra juni til august i år, efter at politiet havde været i gang med et omfattende arbejde med at identificere personerne i et online mappesystem.

Få svar på nogle af spørgsmålene om den opsigtsvækkende sag her:

* Hvad drejer sagen sig om?

Sagen, hvor 887 personers billeder er involveret, handler om et online mappesystem. I mappesystemet har der ligget primært seksuelle og intime billeder af kvinder landet over.

Kvinderne har ikke givet deres samtykke til, at billederne blev delt.

Da sagen første gang kom frem, oplyste Nordsjællands Politi, at billederne er markeret med kvindernes navne og deres hjemby.

Politiet mener, at gerningsmanden enten selv har fundet billederne på internettet eller fået dem tilsendt.

* Hvordan startede sagen?

Sagen startede i foråret 2020, da organisationen Red Barnet anmeldte den til politiet. Organisationen havde fået kendskab til billederne efter en henvendelse fra en borger.

I maj i fjor blev en nu 26-årig mand fra Hillerød sigtet i sagen. Politiet mistænker ham for at være administrator af mappesystemet.

* Er der andre involveret i samme sag?

En del af billederne i det mappesystem, som den sigtede formodes at være administrator for, indgår også i en anden sag fra Nordjylland.

I juni idømte Vestre Landsret en 25-årig mand fra Aalborg fire måneders betinget fængsel i den sag.

Han tilstod, at han lavede en indholdsfortegnelse til et onlinekatalog med intime billeder. Den 25-årige blev ved Retten i Aalborg idømt fem måneders betinget fængsel.

Manden ankede til Vestre Landsret for at få en mildere straf, og fordi han ikke ville betale den erstatning, han blev idømt.

I sagen søgte 329 kvinder om erstatning. Manden blev dømt til at betale samlet næsten 1,6 millioner kroner i erstatning. Landsretten nedsatte fængselsstraffen, men stadfæstede afgørelsen om erstatning.

Den dømte havde ikke selv adgang til kataloget.

* Er alle involverede i sagen fra Nordsjælland kontaktet?

Politiet har torsdag oplyst, at de har sendt breve ud til alle, som indgår i det katalog, som den 26-årige mistænkes at være administrator for.

Hvis man ikke er blevet kontaktet af politiet, skal man gå ud fra, at ens billeder ikke er involveret i sagen fra Nordsjælland.

Nordsjællands Politi har tidligere oplyst, at de 887 personer, som de kontaktede, har fået at vide, hvordan de skal forholde sig til billeddelingen.

* Hvilke store sager om ulovlig billeddeling har der tidligere været?

Den mest markante sag om billed- og videodeling kom frem i 2018.

Her blev 1004 personer sigtet i det, der blev kendt som Umbrellasagen. De sigtede delte den samme seksuelle video på beskedtjenesten Messenger. To 15-årige personer kunne ses i videoen.

Der er siden kommet flere sigtelser i sagen. En opgørelse fra anklagemyndigheden i januar 2020 viste, at 334 af sagerne er endt med dom for deling af børneporno.

/ritzau/