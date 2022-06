90-årig kvinde er død efter påkørsel i Grenaa

En bil ramte fredag middag en kvinde på 90 år i et fodgængerfelt i Grenaa. Kvinden er afgået ved døden.

En 90-årig kvinde er afgået ved døden, efter hun fredag blev kørt ned i Grenaa på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter. Politiet oplyser, at ulykken fandt sted klokken 12.19. Kvinden blev påkørt, da hun var ved at krydse et fodgængerfelt på Søndergade i byen.

Efter ulykken blev kvinden bragt på hospitalet, hvor hun blev erklæret død.

De pårørende er underrettet.

En 44-årig mand, der kørte bilen, er sigtet i sagen. Politiet skriver ikke, hvad manden sigtes for.

Som det rutinemæssigt sker i den slags sager, skal manden have foretaget en blodprøve, som skal afklare, om han var påvirket under kørslen.

En bilinspektør skal nu klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykken. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Politiet oplyser, at det på nuværende tidspunkt ikke har yderligere detaljer om, hvordan ulykken skete.

/ritzau/