900.000 rejsende fra Københavns Lufthavn blev forsinket i maj

I maj var 41 procent af passagererne fra Københavns Lufthavn ramt af forsinkelser.

Det skriver erhvervsmediet Finans på baggrund af nye tal fra Københavns Lufthavn.

Forsinkelserne har dermed ramt over 900.000 rejsende i den forgangne måned.

I april blev omkring en million passagerer forsinket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lufthavnen forventer, at udfordringerne fortsætter ind i sommermånederne.

Det sker, på trods af at det statslige selskab Naviair for 14 dage siden lancerede en nødplan, der skulle gøre op med forsinkelserne, der blandt andet bunder i mangel på flyveledere.

- Vi ser en øget kapacitet fra Naviair, men vi må også bare konkludere, at vi fortsat ser for ustabil drift og deraf fortsat forsinkelser og aflysninger til og fra København, siger trafikchefen i Københavns Lufthavn, Kristoffer Plenge-Brandt, til Finans.

En lavere bemanding i kontroltårnet har medført, at man har kunne håndtere færre landinger og afgange i lufthavnen. Men Naviair mener ikke længere, at det er årsagen til forsinkelserne, skriver Finans.

Her peger man på, at Københavns Lufthavn har lukket den ene af to hovedbaner på grund af renovering.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Frem til den 7. juli, hvor banelukningen pågår, vil der fortsat være nedsat kapacitet i Københavns Lufthavn. Når denne periode er slut, forventes kapaciteten fortsat at være som angivet i sommerplanen, skriver Naviair til Finans.

Den udlægning afvises af lufthavnen, der stadig fastholder, at forsinkelserne skyldes mangel på flyveledere.

Imens har flyselskaberne mistet tålmodigheden med problemerne, fortæller både SAS og Norwegian til Finans.

SAS påpeger, at forsinkelserne koster både luftfartsselskaberne, lufthavnen og Danmark som destination dyrt.

/ritzau/