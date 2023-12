900.000 ton CO2 kan i fremtiden blive fanget på Amagerværket

Kan man fange de op mod 900.000 ton CO2, som Amagerværket årligt udleder?

Det sætter Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (Hofor) sig for at undersøge efter en godkendelse torsdag fra borgerrepræsentationen i København.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse tidligt fredag morgen.

- Vi skal sætte alle sejl ind for at gøre København CO2-neutral og på sigt klimapositiv, lyder det fra overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) i pressemeddelelsen.

Hofor har fået 50 millioner kroner til at forberede og afgive bud på statens støtteudbud vedrørende CO2-fangst og -lagring - en stadig forholdsvist uprøvet teknologi.

CO2-fangst er en klimateknologi, der går ud på at fange CO2 fra røggasser og lagre den permanent i undergrunden.

- CO2-fangst er en fuldstændig afgørende teknologi for at nå de mål, og vi vil fra Københavns Kommunes side gøre alt, hvad vi kan for at få projektet realiseret, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Der er planlagt to udbud, hvis vindere bliver offentliggjort i henholdsvis december 2024 og 2025.

Anlægget, der skønnes at koste 4 til 5 milliarder kroner, kan stå klar i 2028 eller 2029.

900.000 ton svarer til den årlige udledning fra over 400.000 benzindrevne biler - eller omkring to procent af Danmarks årlige udledning.

Fra 2029 har Danmark et mål om, at der skal lagres 3,2 millioner ton CO2 om året.

For at anlægget kan blive til virkelighed, skal Hofor finde en partner og vinde statens udbud.

- Det vil blive en vigtig brik i de nationale klimaambitioner, siger selskabets bestyrelsesformand, Susanne Juhl, i pressemeddelelsen.

