94 procent flere ledige stillinger i det private end før corona

Antallet af ledige stillinger i den private sektor er steget for sjette kvartal i træk, viser nye tal.

I en længere periode har danske virksomheder givet udtryk for, at det har været umådeligt svært at finde tilstrækkeligt med arbejdskraft.

Det er en bekymring, som nye tal fra Danmarks Statistik er med til at underbygge.

I første kvartal i år steg antallet af ledige stillinger i den private sektor således med 2600 til 68.300.

Det er dermed sjette kvartal i træk, at tallet er steget.

Sammenligner man med begyndelsen af 2020 - altså lige inden den første coronanedlukning - så er der i øjeblikket 94 procent flere ledige stillinger i det private.

/ritzau/