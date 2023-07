98-årig er død og tre andre er hårdt kvæstet efter bilulykke

En kvinde på 98 år har mistet livet efter en trafikulykke ved Kirke Hyllinge fredag eftermiddag. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

I samme bil sad et ægtepar, som efter de foreløbige oplysninger har fået alvorlige kvæstelser. Den 98-årige var mor til den ene.

I en anden bil befandt sig en midaldrende kvinde, som også formodes at have pådraget sig alvorlige skader, lyder det fra politiet.

De to biler stødte frontalt sammen på Elverdamsvej. Meldingen om ulykken kom klokken 15.23.

Artiklen fortsætter under annoncen

En bilinspektør blev sendt ud for at klarlægge årsagen til de to bilers kollision, oplyser politiets vagtchef, der tilføjer, at de pårørende er blevet underrettet.

Vejen var spærret i cirka to timer.

/ritzau/