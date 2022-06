Aalborg Portlands CO2-udledning er steget de seneste to år

Professor i miljøvidenskab er bekymret for, at rabat til Aalborg Portland gør det for billigt at udlede CO2.

CO2-udledningen fra cementfabrikken Aalborg Portland er tilsyneladende steget fra 2019 til 2021.

Det oplyser administrerende direktør i Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen, til Jyllands-Posten.

Han understreger dog, at tallene skal endeligt verificeres i samarbejde med Energistyrelsen.

Det foreløbige tal for cementfabrikkens CO2-udledning i 2021 er 2,25 millioner ton mod 2,19 millioner ton i 2019.

Aalborg Portlands CO2-udledning er ikke blevet offentliggjort de seneste to år.

Direktøren forklarer, at det skyldes, at miljøredegørelsen for 2021 offentliggøres senere på året og henviser til tal fra Cementir Group, som er den koncern, Aalborg Portland hører under.

Han siger desuden, at den stigende CO2-udledning skyldes høj byggeaktivitet, og at det godt nok er en stigning i absolutte tal, men at det alligevel er en forbedring.

Aalborg Portland har den seneste tid været meget omtalt, da fabrikken står til at få en rabat i den skatteaftale, der i de kommende uger skal forhandles på plads.

Rabatten betyder, at Aalborg Portland skal betale en ekstra afgift på 100 kroner per ton udledt CO2, mens prisen for andre kvotebelagte virksomheder bliver 375 kroner per ton udledt CO2.

Den betyder ifølge Jyllands-Posten, at Aalborg Portland står til at få en årlig rabat på omkring 400 millioner kroner sammenlignet med andre virksomheder, der er underlagt EU's kvotesystem.

Mikael Skou Andersen, der er professor ved Institut for Miljøvidenskab, siger til avisen, at han er bekymret for, at regeringens forslag vil gøre det for billigt for cementfabrikken at udlede CO2.

- En ekstra CO2-afgift på 100 kroner (oven i kvoteprisen, red.) er et meget svagt udspil. Det giver ikke de rette incitamenter. Jeg mener, at der er andre modeller, man kunne overveje.

- Man kunne for eksempel lave en gradvis optrapning frem mod 2030, så virksomheden får et tydeligt incitament til at handle med det samme.

Aalborg Portland har et mål om at reducere CO2-udledningen med 30 procent i 2030. Den tyske cementgigant Heidelberg Cement har til sammenligning lavet investeringsplaner og tiltag, der vil reducere CO2-udledningen med 47 procent per ton cement i 2030.

/ritzau/