Årets Brugtbil er en Tesla: Elbiler invaderer brugtbilsmarked

For første gang har motorjournalister og fagfolk kåret en elbil som Årets Brugtbil. Titlen er i 2022 tilfaldet Tesla Model 3, og den var en blandt tre elbiler i finalefeltet på fem biler. Det skriver Bilbasen, der står bag kåringen.

Ifølge jurymedlem bag kåringen Karsten Meyland Lemche, der også er testkører og indholdsredaktør for bilejernes interesseorganisation FDM, afspejler elbilernes indtog i finalefeltet også markedet for brugte biler.

- I en tid, hvor det har været svært at få nye elbiler, så har man kunnet gå ud og få en næsten ny elbil på brugtbilsmarkedet, siger han.

Ser man på tal fra Bilbasen, der er en platform, hvor bilejere kan sætte deres bil til salg, er der ifølge Karsten Meyland Lemche en overvægt af elbiler, sammenlignet med hvor stor en andel af alle biler i Danmark, der er elbiler.

Kongen i den bevægelsen er ifølge Karsten Meyland Lemche Tesla Model 3.

- Det er en af de modeller, der er blevet solgt mest af, siger han.

- Der er blevet solgt helt sindssygt mange Tesla Model 3, der er importeret fra udlandet. Det er en bil, der har præget brugtbilsmarkedet i meget høj grad.

Ifølge Bilbasen er en brugt Tesla Model 3 i gennemsnit kun 14 dage til salg, mens gennemsnittet for alle biler på Bilbasen er 39 dage.

En ny Tesla Model 3 fra 2019 står ifølge Bilbasen til cirka 350.000 kroner. Det billigste en Model 3 Standard Range+ fra 2019 med 77.000 kilometer på bagen sælges for på Bilbasen er 320.000 kroner.

Årets Brugbil findes ved at se på de 125 mest solgte biler i 2021, der har mindst to år på bagen. Fra den liste stemmer en jury på 14 fagfolk og journalister sig frem til et finalefelt på fem biler.

Når finalen skal afgøres, skal jurymedlemmerne rangere deres favoritter, og der føjes en 15. stemme til resultatet - en afstemning blandt brugerne på Bilbasens hjemmeside.

De to andre elbiler i finalefeltet var en Kia e-Nero og en BMW i3. De var også oppe imod Skoda Superb og VW Touran.

Kia e-Nero blev toer foran Skoda Superb, mens BMW i3'eren og VW Touran'en måtte dele sidste plads.

Ifølge Karsten Meyland Lemche illustrerer de tre elbiler i finalen, at elbilerne har bredt sig på forskellige dele af markedet.

- Med BMW'en og Tesla ligger der også noget fascination i, at du kan få en lækker bil til nogle fornuftige penge, siger han.

- Kia e-Nero er alt det modsatte. Det er en bil, der ligner en gammeldags bil, den er praktisk, og den er ikke særligt flot. Den har ikke noget spektakulært over sig. Den er bare en god forbrugsbil.

/ritzau/