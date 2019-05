Biskop kårer årets pinsefisk

For 20 år siden fik den afdøde biskop Jan Lindhardt idéen om at give danskerne en særlig madtradition i pinsen. Onsdag eftermiddag blev skærisingen kåret som årets pinsefisk

Påsken har lammet, og julen har anden. Men tilbage i 1999 undrede den tidligere biskop i Roskilde Stift Jan Lindhardt sig over, at kirkens fødselsdag, pinsen, ikke har sin egen madtradition. Jan Lindhardt mente, at det var oplagt at spise fisk, der er et symbol på kristendommen, og han tog derfor fat i foreningen Danmarks Fiskehandlere, og i 2000 blev ålen den første pinsefisk.

De seneste år har kåringen fundet sted ved fiskehandleren Hav i Torvehallerne i København, og det var blandt turister og andre madboder, at skærisingen blev overrakt af biskoppen i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers. Peter Fischer-Møller benyttede lejligheden til at knytte et par ord til fisken, og hvorfor den er forbundet til kristendommen.

”Vi blander kirken ind i det her, fordi min forgænger Jan Lindhardt sagde: ’Vi husker med maven’. Når man ikke ved, hvad man spiser i pinsen, så er der heller ikke mange, der ved, hvad vi fejrer i pinsen. Hvis vi nu spiser fisk, så husker vi på, at de første disciple var fiskere, og at Jesus tog to fisk og fem brød og skabte nok mad til 5000. Det er den korteste bekendelse, som vi kender: Jesus Kristus, Guds søn, frelseren, der, hvis man taler græsk, sammen danner ordet ichthys, der betyder fisk,” sagde Peter Fischer Møller og tilføjede:

”Skærisingen er en mine favoritfisk. Men det underlige er, der ikke er så mange danskere, der ved, hvor lækker den er,” sagde Peter Fischer-Møller.

Og i år var der fokus på underudnyttede fisk, og skærisingen er da heller ikke voldsomt populær i Danmark, men bliver i høj grad eksporteret til Sydeuropa, hvor den bliver betragtet som en af de bedste spisefisk.

Tommy Ahlers mente dog, at han havde smagt fisken før. Han bragte også smilene frem på biskoppen og de andre fremmødtes læber, da han indledte med at sige, at han aldrig havde holdt en tale til eller om en fisk før.

”Hvis dit oplæg om skærisingen havde været med i ’Løvens Hule’, havde du helt sikkert fået mig til at investere,” sagde Tommy Ahlers og refererede til sit virke som iværksætter og sin medvirken i det populære DR-program ”Løvens Hule”.

I år blev kåringen brugt til at rette opmærksomheden på klimaet. Både de fremmødte fiskehandlere, biskoppen og ministeren mente, at det var godt, at der kom fokus på at spise bæredygtige fisk, der var fanget lokalt.

Peter Fischer-Møller mente også, at der er tre vigtige ting, der bliver forenet i kåringen af pinsefisken.

”Når vi spiser fisk, er det sundt, vi passer på klimaet, og det minder os om, hvorfor vi fejrer pinsen. Kristendommen lever ved at blive delt, og der er ikke noget, der samler os mere end et godt måltid mad.”