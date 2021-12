To-årig pige fløjet til Rigshospitalet efter trafikulykke

En familie med gravid mor og to børn var involveret i en trafikulykke, hvor to biler kørte frontalt sammen.

En to-årig pige er fløjet til Rigshospitalet, efter at to biler tirsdag eftermiddag kørte frontalt sammen på Møn.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Ulykken skete på Kostervej ved Stege.

I den ene bil sad en mor og far med deres toårige datter og et spædbarn. I den anden sad en ældre kvinde.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Den to-årige pige er fløjet til Rigshospitalet med helikopter, men jeg kan ikke sige noget om hendes tilstand, fortæller politiets vagtchef Stefan Jensen.

Moren, der er gravid, blev bragt til tjek på sygehuset. Faren blev bragt til sygehuset med hjernerystelse, mens spædbarnet ifølge de første oplysninger ikke er kommet til skade.

Den ældre kvinde, som kørte den anden bil, fik flere knoglebrud, men skulle være uden for livsfare.

Vagtchefen kan ikke sige, hvilken bil der kom over i den forkerte kørebane. En bilinspektør er sidst på eftermiddagen i gang med at undersøge ulykkesstedet for af fastslå, hvad der er sket.

De tekniske undersøgelser betyder, at Korstervej er spærret. Politiet anbefaler bilister at køre ad Ørnebjergvej og Pejdervej.

/ritzau/