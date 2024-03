Aarstiderne har fået vendt skuden efter år med milliontab

Selskabet Aarstiderne, der sælger måltidskasser og frugtkasser, har fået trimmet forretningen og gjort den profitabel igen efter to år med tab.

Det viser årsregnskabet onsdag morgen.

Selskabet omsatte sidste år for godt 574 millioner kroner, hvilket er et fald på 91 millioner kroner.

Til gengæld er et underskud på knap 35 millioner blevet vendt til et overskud på knap ti millioner, fremgår det.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Gennem streng omkostningsstyring, driftsmæssig effektivisering og fokus på vores kernekompetencer er forretningen nu tilbage i sort, lyder det i en ledelsesberetning med henvisning til de sorte tal på bundlinjen.

- Rejsen mod bedring har fundet sted på et stærkt konkurrencepræget marked og har været påvirket af en række eksterne faktorer såsom høj inflation og renter.

Lige som mange andre måltidskasse-selskaber blev Aarstiderne særdeles populær under coronakrisen, da restriktioner var med til at sætte sine begrænsninger for indkøb i de fysiske butikker.

Men siden da er forbrugerne delvist forsvundet, hvilket selskabet allerede indså mod slutningen af 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da man så skriften på væggen, begyndte Aarstiderne en fokusering af forretningen.

Selskabet var blandt andet - i hvert fald midlertidigt - nødt til at droppe planer om fysiske butikker og om ekspansion i udlandet, for at virksomheden i stedet kunne lægge kræfterne på kerneforretningen - måltidskasserne.

Tilpasningerne er en del af forklaringen på, at selskabet igen har været i stand til at tjene penge i 2023.

/ritzau/