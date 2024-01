Hver fjerde har sygdommen: Nu viser ny dansk forskning, hvordan vi potentielt kan undgå den

Godmorgen. Vi begynder dagens morgensamling ved at samle op på det uvejr, der i går ramte store dele af landet.

Gårsdagens enorme snestorm har sat landet under pres. Ambulancer var nødt til at få hjælp af forsvarets terrængående Piranha-køretøjer, tog og færgeruter er blevet aflyst, og kort efter midnat oplyste Østjyllands Politi, at der ville blive oprettet evakueringscentre til de bilister, der var fanget på E45-motorvejen. I Hjørring var hjemmeplejen ligeledes hårdt presset af vejret. Kommunen bad således private om at give en hånd med hos naboer og i familien, fordi livsvigtige besøg ville blive prioriteret højest, skriver Kristeligt Dagblad.

Det kraftige regnvejr ramte den sydlige del af landet, hvor der faldt 40 millimeter regn – og lokalt lidt over 50 millimeter. Det har givet store oversvømmelser flere steder, fordi vandstanden i de fleste danske vandløb i forvejen er forhøjet, og jorden er mættet af vand.

Selvom gårsdagens snestorm så småt er ved at fortage sig, er der mere sne på vej. Dog ikke en decideret snestorm, men derimod snefyger, oplyser DMI. Flere politikredse fraråder al kørsel.

Ny forskning kan potentielt hjælpe ældre og overvægtige

I takt med at vi bliver ældre eller overvægtige øges risikoen for at udvikle fedtlever, fordi vores metabolisme – vores evne til at omdanne vigtige næringsstoffer i maden til byggesten i kroppen – fungerer dårligere, og derfor udvikler vi sygdomme.

På trods af at hver fjerde dansker har fedtlever, findes der ingen medicinsk behandling for sygdommen. Men nu har forskere fundet ud af, hvordan vi potentielt kan undgå fedtlever blandt andre stofskiftesygdomme. Det skriver Berlingske.

Proteinet ZAK-alpha findes i alle kroppe, men når vi bliver ældre eller overvægtige, “sladrer” proteinet til stofskiftesystemet om, at noget er galt. Men hvis man slukker for proteinet, vil sygdommen ikke blive udviklet i samme omfang, har forskerne fundet ud af.

Fire nyheder fra udlandet

Sent onsdag aften blev et lokalt medlem af Hizbollah og tre andre fra bevægelsen dræbt i et israelsk angreb i den sydlige del af Libanon. I alt døde ni personer. Hizbollah-bevægelsen meddelte onsdag, at den har "fingeren på aftrækkeren" efter drabet på en højtstående leder af bevægelsens palæstinensiske allierede, Hamas, som skete med et formodet israelsk droneangreb i en forstad til Libanons hovedstad, Beirut, tirsdag aften.

Onsdag blev omkring 100 personer dræbt i Iran efter to eksplosioner ved en mindehøjtidelighed for generalmajor Qassem Soleimani, som blev dræbt for fire år siden. Nu siger højtstående amerikansk embedsmand, at eksplosionerne tyder på at være et angreb i stil med det, Islamisk Stat plejer at udføre. Ingen har taget ansvar for angrebet.

Donald Trump beder USA's Højesteret om at tage stilling til ekspræsidentens opstilling ved primærvalgene i hele landet. Anken kommer, efter at Trump er blevet erklæret ikke valgbar ved primærvalgene i delstaterne Maine og Colorado, hvor der skal stemmes om, hvilken republikansk præsidentkandidat der skal på stemmesedlen i 2024. Årsagen til dommen er den tidligere præsidents rolle i stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

Ukraine og Rusland har meddelt, at de er blevet enige om deres første udveksling af fanger i knap fem måneder, som samtidig er den største fangeudveksling hidtil i krigen. Over 200 fanger fra hver side vil blive løsladt. Ukraine har udleveret 248 personer fra det russiske militær, mens Ukraine har fået 230 personer bragt hjem fra Rusland. Heraf er 224 soldater, og seks er civile.

Kirker vil udleje lokaler til yogatimer og fødselsdage

Ved hjælp af en ny britisk app, gør det muligt at udleje sine lokaler, vil hundredvis af kirker i Storbritannien give plads til, at borgere kan booke kirken til at fra yogatimer til fødselsdage. Den digitale platform kan være til stor hjælp for de mange britiske kirker, der med få frivillige ellers ikke har tid til at annoncere, at borgere har mulighed for at udleje kirken. Det skriver The Times.

Det britiske medie har i en rundspørge til 1.200 kirker fundet, at 71 procent af kirkerne mente, at de burde gøre mere for at tilbyde kirkerummene til at arrangere for eksempel legegrupper, yogatimer, udstillinger, koncerter, og at rummet ligeså kan bruges som café eller posthus.

Med udlejning af kirkerne håber nogle også på, at flere vil blive fristet til at genbesøge kirkerne ved gudstjenester.