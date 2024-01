Hvert 8. danske barn bliver undfanget gennem fertilitetsbehandling. Nu bliver det gratis at få hjælp til barn nummer to

Godmorgen og velkommen til årets første Morgensamling, som bærer præg af, at et nyt år er skudt i gang.

Vi begynder med statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale, hvor det i går kom frem, at regeringen vil indføre gratis fertilitetsbehandling, så forældre også kan få hjælp til at blive gravide med barn nummer to.

Hidtil har det kun været muligt at få gratis hjælp til at blive gravid med det første barn. Dem, der ønskede sig en lillesøster eller en lillebror, har i udgangspunktet selv skullet betale for det, og det har kostet i omegnen af 23.000 kroner. Det skriver Politiken.

Når regeringen nu vil hjælpe endnu flere forældre, skal det ses i lyset af, at der i forvejen er lange ventetider, skriver DR. På Rigshospitalet i København er ventetiden eksempelvis på syv til otte måneder.

Ældrereform og sundhedspolitisk udspil må vente

Vi bliver lidt ved Mette Frederiksens nytårstale. For den måtte i 11. time omskrives, efter at Dronning Margrethe nytårsaften meddelte, at hun abdicerede. Hos statsministeren fremkaldte det en følelse af vemodighed.

I sin tale nåede Mette Frederiksen også forbi flere udenrigspolitiske emner. Hun berørte krigen mellem Hamas og Israel, hvor hun betonede, at Israel har ret til at forsvare sig, men samtidig understregede hun, at palæstinenserne har ret til at få deres eget land. Derudover opfordrede Mette Frederiksen Europa til at øge den militære støtte til Ukraine efter Ruslands snart to år lange krig i Ukraine.

Talen, som måtte omskrives, skulle ifølge statsministeren have været brugt til at lancere en større ældrereform og et sundhedspolitisk udspil, men det må vente, lod Mette Frederiksen forstå. Kristeligt Dagblads nyhedsanalyse af statsministerens tale kan læses her.

Hujende hurraråb på Slotspladsen

Efter Dronningens udmelding i sin nytårstale, inviterede hun i går for sidste gang til den traditionsrige nytårskur- og nytårstaffel på Amalienborg. Her deltog blandt andre Dronningens ældste lillesøster, prinsesse Benedikte, regeringens 23 ministre, Folketingets formand, Søren Gade (V), og andre repræsentanter for det officielle Danmark.

Da kronprinsparret mandag aften ankom i silende regn til nytårskuren, blev de ifølge Ritzau mødt af jubel og hurraråb fra tilskuere på slotspladsen.

Tre korte udlandsnyheder

Mandag blev Japan ramt af 155 jordskælv, heriblandt et med en størrelse på 7,6. Mindst 30 mennesker er døde. Japans premierminister, Fumio Kishida, siger at arbejdet med at redde dem, som er påvirket jordskælvet, er et kapløb mod tiden. Rusland vil i det nye år angribe flere militære mål i Ukraine. Sådan lød det mandag aften fra Vladimir Putin, som advarer om en "intensivering" af krigen. Det sker, efter at 25 personer mistede livet to dage forinden i den russiske storby Belgorod, da byen blev ramt af et ukrainsk angreb. Israel trak i går kampvogne væk fra dele af Gaza By. Landet har meddelt, at man har planer om at ændre taktik og skære ned på antallet af soldater i Gazastriben. Samtidig antyder Israel, at der er en ny fase på vej i den offensiv, der foreløbig har varet siden 7. oktober 2023.

Ny dansk verdensrekord

Danmark har fået en ny verdensrekord i en bidende kold sportsgren. I lørdags slog den 17-årige Naja Kristiane Sørensen fra Auning IF Svømmeklub nemlig verdensrekorden med 2,5 sekunder.

Hun kan derfor kalde sig for verdensmester i issvømning for juniorer.

"Når først man er i vandet, er den sværeste del overstået. Så kommer den næste mentale udfordring, som er, at man både skal fokusere på at være hurtig ligesom i almindelig svømning og på ikke at fryse, selv om vandet er koldt," siger Naja Kristiane Sørensen til TV2 Østjylland.

Nu er den 17-åriges mål at blive klar til at stille op til DM i Faaborg i januar og til EM i Rumænien til februar.