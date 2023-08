Så står den på græsk forår og lækker mad med Claus Meyer og Poul Joachim Stender

I begyndelsen af april er foråret på sit højdepunkt i Sydgrækenland. Bjergene er dækket af blomster, og det vindrueblå hav er begyndt at være varmt nok til at bade i. Overalt lyser oliventræernes hvide stjerneformede blomster.

Læserrejsen finder sted 6.-13. april 2024 og koster 18.600 kroner med tillæg for enkeltværelse på 1800 kroner. Prisen er inklusive flyrejse, transfer, entréer, hotel, diverse prøvesmagninger, morgenmad og en frokost eller middag alle dage undtagen på hjemrejsedagen og på dage, der er til fri disposition. Heldagsturen til bjerget Elias er ikke inkluderet i prisen. Rejsen er gennem Leisure Group dækket af Rejsegarantifonden. Nærmere program kan rekvireres på pjs@km.dk eller telefon 40 62 44 82. Grundet stor efterspørgsel på hotellerne i Grækenland i 2024 bedes tilmelding ske så hurtigt som muligt.

Rejsens mål er kystbyen Kardamili på Mani-halvøen og Limeni ved Areopolis. Området er kendetegnet ved en særpræget arkitektur, billedskønne landskaber og ved at være bopæl for kunstnere gennem tiden. I april er Sydgrækenland for det meste fuldt af sol.

Rejsen lægger vægt på gode kulinariske oplevelser og vandreture i blomstrende bjerge og ønsker at udforske den hemmelighedsfulde sammenhæng mellem maden og kristendommen, den græske mytologi og det moderne Grækenland. Det vil ske ved, at de rejsende blandt andet deltager i tilberedelsen af forskellige græske retter, prøvesmager regionens olivenolier, vine og øl og besøger nogle af området bedste tavernaer.

Claus Meyer og Poul Joachim Stender er begge fortrolige med Mani-halvøen med forskellige indfaldsvinkler til mad, tro og mytologi – og er til efteråret 2023 aktuelle med hver deres bog. Claus Meyer med biografien “Drømmer” og Poul Joachim Stender med bogen “Paulus Trip – en guide til Paulus og det moderne Grækenland”.

Program

Dag 1: Afgang med fly til Athen og gennem Peloponnes' storslåede natur til Mani-halvøen. Stop ved Korinthkanalen. Velkomstmiddag med blandt andet lokalt gedekød på tavernaen Kiki.

Dag 2: Vandretur til Proastio, byen med de 35 kirker. Plukning af diverse krydderurter. Prøvesmagning i landsbyen af områdets olivenolier og let frokost. Om aftenen middag med ”havets frugter” på fisketavernaen Dioskuro.

Dag 3: Vandretur ind i Grækenlands næststørste slugt. Om eftermiddagen introduktion til græsk kaffe og desserter hos Anna på Café Andrivoutsa. Middag på Taverna Harilaos.

Dag 4: Dagen til fri disposition – blandt andet til at bade. For interesserede vil der blive arrangeret en heldagstur til toppen af Grækenlands næsthøjeste bjerg, Elias. Heldagsturen er udover det fastsatte program og kræver gode støvler, god kondi, godt vejr, og at sneen er smeltet på bjergtoppen.

Dag 5: Besøg på Mani-halvøens sydspids, hvor mytologien fortæller, at porten til dødsriget ligger. Vandretur ud til fyret på det europæiske fastlands sydligste spids. Sen frokost på Det Gode Hjerte ved Thalames. Her bliver der mulighed for selv at være med ved tilberedelsen af nogle af retterne. Indkvartering på Hotel Limeni ved Areopolis.

Dag 6: Foredrag ved Claus Meyer og Poul Joachim Stender om Gud og brød. Smagning af græske vine og smagning af de syv dødssynder gennem græske øl. Middag på hotellet med græsk musik og dans.

Dag 7: Dagen til fri disposition. For interesserede er der vandretur til den nærliggende by Areopolis. Afskedsmiddag ved Limeni-bugten, der er kendt for Sydgrækenlands bedste fisketavernaer.

Dag 8: Hjemrejse med direkte fly fra Athen.