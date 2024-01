Snevejret kan give tomme hylder i supermarkedet: Lastbilerne kan ikke nå frem

Godmorgen og velkommen til ugens sidste morgensamling. Vi starter ved regeringens forslag om at udvide antallet af gratis forsøg med reagensglasbehandling under fertilitetsbehandling fra tre til seks gange.

Ifølge en række læger, som Kristeligt Dagblad har talt med, vil udvidelsen af antal forsøg betyde, at markant flere, der ønsker at få et barn, vil blive gravide. Jens Fedder, professor i andrologi og fertilitet ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet siger:

"Der er altid enkelte, som ikke kan blive gravide. Men jeg tror, at vi med de ekstra forsøg kan hjælpe stort set alle dem, som ikke bliver det i dag."

Tidligere Harvard-præsident faldt i “veloplagt fælde”

Claudine Gay trådte tilbage tirsdag som Harvard-præsident, da hun efter ugers kritik indrømmede, at hun havde "begået fejl" i sin håndtering af den stigende antisemitisme på Harvard Universitet i USA. Kritikken faldt hovedsageligt på, at hun havde været for langsom til at fordømme den stigende antisemitiske blandt jødiske studerende efter Hamas' angreb på Israel i oktober.

Nu har hun selv meldt ud, at hun faldt "i en veloplagt fælde".

"Jeg forsømte klart at formulere, at opfordringer til folkedrab på jøder er afskyelige og uacceptable, og at jeg ville bruge ethvert værktøj til min rådighed for at beskytte studerende mod den slags had,” har hun sagt til The Times og tilføjet, at hun også har været udsat for meget personlig kritik:

"Min indbakke er blevet oversvømmet med diskriminerende udtalelser og dødstrusler. (...) Jeg er blevet kaldt n-ordet flere gange, end jeg gider at tælle."

Nyt om vejret

Vejret har budt på store udfordringer over hele norden. Det voldsomme snevejr i de nordiske lande onsdag betød, at alarmcentralerne hos SOS International modtog det højeste antal opkald i 63 år. Og nu kan vejret også give tomme hylder i de danske supermarkeder, fordi lastbilerne har svært ved at nå frem. Værst står det til i Nordjylland, Midtjylland og Østjylland, forklarer informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen til TV2:

“Vi må erkende, at der er tomme hylder over hele landet, fordi der er forsinkelser. Ikke bare hos os, men også hos vores gode leverandører Arla og Schulstad, der kommer med rugbrødet og mælken,” siger han.

Nyheder fra udlandet

Islamisk Stat har torsdag taget ansvar for to selvmordsbomber rettet mod en mindehøjtidelighed for en tidligere iransk general. Onsdagens angreb slog mindst 84 personer ihjel og sårede yderligere 284.

Den israelske forsvarsminister Yoav Gallant har skitseret et forslag til den fremtidige styring af Gaza, når krigen mellem Israel og Hamas er forbi. Der ville, foreslår han, være begrænset palæstinensisk styre i området, hvis Hamas ikke længere kontrollerede Gaza, og Israel vil fortsat bevare den overordnede sikkerhedskontrol.

Det ukrainske luftvåben udførte torsdag et angreb mod en russisk kommandopost og en militær enhed på den besatte Krimhalvø. Mikhail Razvozjajev, den russiskindsatte guvernør for Sevastopol, beskriver angrebet som "det mest omfattende i nyere tid".

Et skoleskyderi i Iowa, USA, torsdag har resulteret i dødsfaldet af et barn, mens mindst fem personer er blevet såret. Skyderiet fandt sted i byen Perry. Den mistænkte gerningsmand er en 17-årig elev på gymnasiet, som begik selvmord efter angrebene.

Jordemoder tog alternativ transport i brug

Da jordmoder Tina Gravgaard i går morges skulle møde på sit arbejde på Aarhus Universitetshospital i Skejby, forsøgte hun forgæves at grave sin bil fri af sneen. Men så tog hun to lange og tynde alternativer i brug. Hun iklædte sig sin bofælles ski og med dem under fødderne nåede Tina Gravgaard frem til fødegangen efter 1 time og 20 minutter.