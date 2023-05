Advokat: Afklaring om SAS-milliarder kan være over to år væk

Der kan gå mere end to år, før SAS får endelig afklaring om, hvorvidt de skal punge cirka otte milliarder ud af egen kasse og tilbage til staten.

Det vurderer Michael Honoré, der er jurist, specialiseret inden for statsstøtteret og generel EU-ret og fører sager ved EU-domstolene.

Onsdag kom en afgørelse fra EU-Retten, der afgjorde, at det var en fejl, da EU-Kommissionen gav grønt lys for den svenske og danske stats støttepakke til luftfartsselskabet SAS.

Da coronapandemien buldrede, havde SAS behov for kapital. Den danske og svenske stat kom SAS til undsætning med en kapitalindsprøjtning på omkring otte milliarder danske kroner - med godkendelse fra EU-Kommissionen.

Den godkendelse er onsdag annulleret af EU-Retten. Afgørelser ved EU-Retten kan ankes til EU-Domstolen.

Og med al sandsynlighed bliver dommen nok anket, vurderer Michael Honoré.

Han forklarer, at både EU-Kommissionen, den danske stat, den svenske stat og SAS kan anke dommen inden for de næste to måneder.

Derfra er der mange mulige udfaldsrum for, hvad alle parter involveret gør, eller bliver tvunget til at gøre.

- Der er nogle advokater, der kommer på overarbejde de næste par dage, siger han.

Michael Honoré vurderer, at før der falder en dom i en eventuel ankesag, vil der gå mellem halvandet og to år. Om muligheden for at en ankesag skulle gå SAS og EU-Kommissionens vej siger han:

- Det virker umiddelbart som en robust dom.

Hvis en ankesag bliver ført og tager de vurderede to år, før der er en afgørelse, står spørgsmålet tilbage om, hvad der så skal ske med de cirka otte milliarder kroner, som EU-Retten har afgjort, ikke er berettiget.

Mens en ankesag står på, kan der ifølge Michael Honoré være en teoretisk mulighed for, at en konkurrent eller andre kunne vælge at gå til en dansk domstol og kræve, at SAS betaler milliarderne tilbage, fordi det er ulovlig støtte, siger han.

- Men en sådan national retssag ville med sikkerhed være meget langvarig, og på det tidspunkt vil en ankesag være afgjort.

Konkurrenten kunne eksempelvis være Ryanair, der i første omgang klagede til EU-Retten over EU-Kommissionens godkendelse af den dansk-svensk hjælp til SAS.

Hvis dommen fra EU-Retten ikke bliver anket eller anken ender med samme resultat, så er der spørgsmålet om, man vil kunne få Kommissionen til at godkende de cirka otte milliarder danske kroner, helt eller delvist, siger Michael Honoré.

- De lempeligere covid-19-retningslinjer, som hidtil har været anvendt af Kommissionen, risikerer at være udløbet, og så vil Kommissionen formentlig skulle anvende de almindelige og strengere regler om rednings- og omstruktureringsstøtte, siger han.

Uden at kende sagens detaljer bedre tør Michael Honoré dog ikke komme med en vurdering af, hvad en sådan fornyet vurdering vil føre til.

